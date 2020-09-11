Madhourses / DepositPhotos "МегаФон" и Hewlett Packard Enterprise заключили мировое соглашение по многомиллионному иску оператора

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Оператор связи "МегаФон" и компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) заключили мировое соглашение по иску "МегаФона", поданному в связи со сбоями в разработанной американской компанией IT-системе в 2016-2017 годах. Как следует из базы данных американского правосудия PACER, иск "МегаФона" был отозван, пишет газета "Ведомости".

Информацию о заключении мирового соглашения подтвердили обе стороны. "22 июля 2020 года мы договорились с HPE о внесудебном урегулировании спора, которое стало основанием для прекращения судебного разбирательства", - сообщили в пресс-службе "МегаФона". Представитель Hewlett Packard Enterprise отметил, что внесудебное урегулирование спора "полностью разрешает конфликт" между сторонами. Детали договора не разглашаются.

Напомним, в 2016 и 2017 году в работе "МегаФона" произошло несколько крупных сбоев, а самым масштабным из них стал сбой, возникший в мае 2017 года - тогда без связи на несколько часов осталось значительное число абонентов оператора в Москве и Поволжье. Причиной неполадок в "МегаФоне" называли неполадки в работе софта HPE. В 2013 году "МегаФон" заключил с российским подразделением HPE контракт, на разработку новой системы UDR (User Data Repository) - хранилища с технической информацией об абонентах и доступных каждому из них услугах.

В октябре 2018 года "МегаФон" подал иск к HPE в суд северного округа штата Калифорния. Оператор требовал у HPE возместить причиненный ущерб в 28 млн долларов, а также компенсировать так называемые "штрафные убытки". Потенциально их максимальный размер мог составить 196 млн долларов, но в "МегаФоне" уточняли, что размер этого требования будет обосновываться отдельно. Тогда же представитель оператора сообщил, что компания готова заключить мировое соглашение с HPE на любой стадии процесса в случае удовлетворения всех своих требований.