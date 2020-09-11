Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложило американским и другим частным компаниям за вознаграждение принять участие в конкурсе на забор реголита (лунного грунта) с поверхности Луны и доставку его на Землю. Об этом сообщается на сайте NASA.

Как пишет The Verge, компаниям, которые захотят участвовать в программе, потребуется отправить на Луну посадочный модуль, который сможет собрать небольшое количество образцов грунта и пород, а затем доставить их на Землю. После получения образцов и доказательств осуществления лунной миссии в NASA заплатят за них от 15 до 25 тыс. долларов.

В сообщении уточняется, что осуществить полеты к Луне за грунтом частные компании могут до 2024 года, когда США планируют отправить на Луну пилотируемую миссию в рамках программы Artemis.

NASA обещает выплачивать 10% вознаграждения при вхождении компании в состав участников конкурса, еще 10% после запуска аппарата, предназначенного для сбора реголита, и 80% после успешного выполнения задачи, передает ТАСС.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It's time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020

Заявленное вознаграждение выглядит довольно скромным на фоне затрат на создание посадочного модуля и его отправку на Луну с последующим возвращением образцов, но идея состоит в создании нового рынка лунного грунта как такового, отмечает The Verge.

Напомним, в прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.

В начале мая сообщалось, что американская администрация готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, к которому они планируют подключить ряд государств-партнеров, но Россия в их число не войдет. Договор будет предусматривать создание "зон безопасности" вокруг будущих баз на Луне для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости". В нем также будут прописаны правила в рамках международного законодательства, которые позволят компаниям, ведущим добычу на Луне, устанавливать права собственности над этими ресурсами.