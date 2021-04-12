Microsoft покупает компанию Nuance за 19,7 млрд долларов

Pixabay.com

Корпорация Microsoft официально объявила о покупке компании Nuance за 19,7 млрд долларов. Слухи об этой сделке появились на днях.

Как пишет The Verge , в рамках сделки, которая станет второй по величине для Microsoft после покупки соцсети LinkedIn за 26 млрд долларов в 2016 году, корпорация заплатит по 56 долларов за акцию Nuance, на 23% больше стоимости бумаг компании на момент закрытия торгов 9 апреля.

Nuance выпускает различные продукты, но компания наиболее известна своим ПО Dragon, которое использует машинное обучение для распознавания речи. Разработки Nuance в этой сфере используют многие клиенты, а Dragon считает лучшим софтом по точности распознавания речи. Ранее технологии Nuance по лицензии использовала компания Apple при разработке голосового помощника Siri, однако неизвестно, в какой степени Dragon используется в работе Siri сейчас.

Технологии распознавания речи становятся все популярнее, и их важность во время пандемии коронавируса только выросла с учетом перехода множества людей на удаленную работу и сервисы видеозвонков. Например, сервис Zoom уже имеет встроенную функцию распознавания речи благодаря партнерству с компанией Otter.

Покупка Nuance должна помочь Microsoft улучшить собственные технологии распознавания речи. Например, корпорация может встроить софт Nuance в свои продукты, включая сервис Teams, или предлагать эти решения клиентам отдельно через облачную платформу Azure.

Однако пока что Microsoft и Nuance сфокусируются на сфере здравоохранения, в которой две компании сотрудничают с 2019 года. Тогда они анонсировали, что наработки Nuance будут использоваться для оцифровки медицинских записей по заказу клиентов Microsoft. К настоящему времени софт Nuance включая платформу Dragon Medical One, настроенную на распознавание медицинских терминов, используют 77% больниц США и около полумиллиона врачей по всему миру.