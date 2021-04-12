Роскомнадзор дал компаниям Google, Twitter и Facebook, а также принадлежащему последней мессенджеру WhatsApp время до конца мая, чтобы ответить на запросы ведомства о локализации на территории РФ баз данных их российских пользователей. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Роскомнадзоре.

Если компании не предоставят требуемую информацию, Роскомнадзор намерен привлечь их к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Ответственность по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа от 1 млн до 6 млн рублей, а за повторное нарушение - от 6 млн до 18 млн рублей.

Напомним, поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу еще в 2015 году. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство . В ноябре стало известно, что Facebook выплатила штраф, тогда как Twitter все еще не оплатил его.

В 2019 году Facebook и Twitter получили штрафы по 3 тыс. рублей. Юристы Twitter пытались оспорить и то решение суда, но их жалобы были отклонены и компания заплатила штраф.