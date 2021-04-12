Telegram готовится провести IPO через два года

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Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO - компания может выпустить акции в 2023 году, но точные сроки будут зависеть от динамики рынков. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседника издания, близкого к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение. В свою очередь источник, близкий к инвестбанку, знакомому с планами Telegram, сообщил, что основатель Telegram Павел Дуров "пока не решил, как правильно выйти", и Telegram помимо IPO рассматривает также прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании (компания-пустышка, присутствующая на бирже, с которой может провести слияние другая компания, чтобы не проводить процедуру IPO).

Управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин назвал наиболее привлекательным сценарием для акционеров Telegram прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, поскольку самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO. Но на планах компании может отразиться история отношений Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и Telegram может выбрать для размещения Гонконгскую биржу.

В ходе IPO сервис может быть оценен в 30-50 млрд долларов. Так, консультанты предлагают привязать оценку компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram (50 долларов за пользователя). При это ранее в компании сообщили, что активная аудитория Telegram превысила 500 млн человек. К моменту IPO аудитория мессенджера может достичь 0,8-1 млрд пользователей, считает один из собеседников "Ведомостей".

Предполагается, что в свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Источник, близкий к инвестбанку, рассказал, что что нижняя оценка доли акций мессенджера, которые могут выпустить на рынок, составляет 10%. "Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой, максимум, который может быть предложен инвесторам, - это блокпакет", - добавил он.

Напомним, в марте Telegram разместил облигации стоимостью свыше 1 млрд долларов для продолжения работы. "Я рад сообщить, что Telegram привлек более 1 млрд долларов за счет продажи облигаций (форма долгового обязательства) одним из крупнейших и самых известных инвесторов со всего мира. Это позволит Telegram продолжить развитие, придерживаясь своих ценностей и сохраняя независимость. Эти ресурсы также позволят реализовать план монетизации Telegram, о котором я рассказывал в декабре", - написал тогда Павел Дуров.

Мессенджер начал размещение пятилетних облигаций 9 марта. Номинал одной бумаги составил 1 тыс. долларов, а купонный период - полгода. Минимальный лот для покупки облигаций составлял 500 тыс. долларов. Одно из условий выпуска облигаций была возможность конвертировать их в акции Telegram с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO. Первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.

По данным источников, половину облигаций Telegram выкупили глобальные инвестфонды, а оставшиеся 50% компания разместила у европейских и российских фондов и банков. В частности, 150 млн долларов в Telegram вложили фонды из ОАЭ Mubadala Investment и Abu Dhabi Catalyst Partners (по 75 млн). Об инвестициях совместно с Mubadala Investment заявил Российский фонд прямых инвестиций, однако размер вложенной суммы в РФПИ не уточнили. Позднее в РФПИ и Mubadala заявили, что 23 марта в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala в облигации Telegram. О сумме этой сделки не сообщалось. Таким образом, РФПИ напрямую не покупал облигации Telegram.

Из опубликованных компаний отчетов следует, что в 2018 году убытки Telegram составили 172,7 млн долларов, а в 2019-м - 150,9 млн долларов. За эти годы и первую половину 2020 года компания также не получала доход от операционной деятельности, хотя в первой половине 2020 года сервис зафиксировал прибыль в 151,3 млн долларов, но она стала результатом разового дохода в 303 млн, который был зафиксирован в результате переоценки задолженности перед кредиторами. Последняя на середину 2020 года составляла 625,7 млн долларов. При этом в презентации Telegram было указано, что из 1 млрд долларов планируемых инвестиций на погашение долгов в 2021 году может пойти 684 млн долларов.

Оставшиеся после расчета по долгам деньги от выпуска облигаций (примерно 326 млн долларов) Telegram планирует тратить на операционную деятельность. Так, 35% средств будет потрачено на закупки оборудования, 25% - на верификацию пользователей через SMS-сообщения при регистрации, по 15% - на выплаты сотрудникам и аренду центров обработки данных, а еще по 5% - на выплаты провайдерам интернет-трафика и техподдержку.