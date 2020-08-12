Компания Google начнет использовать данные с акселерометров Android-смартфонов для раннего обнаружения землетрясений. Об этом сообщается в блоге Google.

Для обнаружения землетрясений в настоящее время используются специальные станции, оборудованные сейсмографами, которые фиксируют сейсмические волны и определяют землетрясение незадолго до его начала, что позволяет предупредить людей об угрозе. Однако строительство таких станций стоит довольно дорого, поэтому исследователи еще несколько лет назад предложили использовать для отслеживания сейсмических волн мобильное приложение, имеющее доступ к встроенному в смартфон акселерометру, пишет N+1.

Тестирование системы показало ее высокую эффективность, но существенным недостатком разработки стала необходимость установки приложения - пользователи попросту не знают о его существовании. В Google предложили решение проблемы: компания внедрила алгоритмы обнаружения сейсмических волн в ОC Android. Предполагается, что на первом этапе реализации проекта устройства будут в пассивном режиме: будут собирать данные с акселерометров и отсылать их на сервер для обработки. По поисковым запросам о землетрясениях пользователи смогут увидеть информацию о том, что в районе может быть землетрясение, примерную карту мест, в которых были обнаружены сейсмические волны, и вопрос, почувствовал ли пользователь толчки.

На втором этапе, после сбора данных и обучения алгоритмов, система будет развернута в активном режиме: смартфоны начнут рассылать уведомления с инструкциями по укрытию внутри здания и информацией о землетрясении. При этом уточняется, что система будет действовать только во время зарядки устройств в целях экономии энергии. Также для ее работы потребуется активировать функцию геолокации Google.

В Google добавили, что компания уже подключилась к системе предупреждения о землетрясениях в Калифорнии. Жители сейсмически опасного штата будут получать уведомления о землетрясениях.