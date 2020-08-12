Компания Microsoft объявила, что продажи необычного смартфона Surface Duo с двумя дисплеями, прототип которого был представлен в октябре прошлого года, начнутся 10 сентября. Стоимость устройства составит от 1400 долларов, пишет The Verge.

Напомним, Surface Duo представляет собой складывающееся пополам устройство с двумя экранами, диагональ которых составляет по 5,6 дюйма. В разложенном виде устройство превращается в планшет с 8,3-дюймовым экраном. Surface Duo работает под управлением OC Android и оснащается процессором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти.

На каждом из дисплеев смартфона можно одновременно запустить разные приложения. Кроме того, на один из экранов можно вывести клавиатуру или кнопки для управления игрой. Также известно, что Surface Duo получил 11-Мп камеру с функцией 7-кратного зума и батарею, емкость которой составляет скромные по нынешним меркам 3577 мАч. Несмотря на это, в Microsoft обещают, что смартфон сможет работать без подзарядки в течение дня.

Это первый смартфон Microsoft, выпущенный за несколько лет. Компания ушла с мобильного рынка в 2017 году - тогда исполнительный директор Microsoft Джо Бельфиоре объявил, что компания перестанет разрабатывать аппаратные решения для смартфонов и прекратит развивать Windows 10 Mobile.