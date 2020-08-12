itchaz.gmail.com / DepositPhotos Telegram запустил функцию видеозвонков в бета-версиях приложений для Android и macOS

itchaz.gmail.com / DepositPhotos

В конце июля в бета-версии приложения Telegram для iOS появилась функция видеозвонков, о которой давно мечтали многие пользователи мессенджера. Спустя почти три недели видеозвонки также стали доступны в бета версиях Telegram 7.0 для платформ Android и macOS. Обновление принесло поддержку видеозвонков - эта функция анонсирована командой мессенджера в апреле.

После установки Telegram 7.0 Beta пользователи могут инициировать видеозвонок без дополнительных манипуляций: в Android кнопка видеовызова доступна в верхней части профиля собеседника, а в macOS - под аватаркой. Позвонить можно только пользователю, который тоже пользуется свежей бета-версией приложения. На экране вызова доступны кнопки для смены камеры, отключения звука и изображения. Окно с видео можно свернуть в формат picture-in-picture, пишет портал Rozetked.

⚡️ Видеозвонки в Telegram уже доступны на Android. Долгожданная функция появилась в свежей бета-версии мессенджера. pic.twitter.com/RPHPEyFsHx— Код Дурова (@durovcode) August 11, 2020

Предполагается, что общедоступная версия Telegram 7.0 выйдет 14 августа, когда мессенджер будет отмечать свой седьмой день рождения.

Напомним, в июне Telegram был разблокирован в России после более чем двух лет пребывания под запретом. Основатель сервиса Павел Дуров поприветствовал решение о разблокировке Telegram и поздравил российских пользователей. Позднее он попросил участников так называемого "Цифрового сопротивления" сосредоточить борьбу с цензурой на Китае и Иране, где мессенджер также находится под блокировкой. На днях Telegram запустил инструменты для обхода блокировок в Белоруссии, где на фоне массовых протестов был почти полностью отключен интернет.