Pixabay.com Возможность ограничивать список тех, кто может отвечать на публикации, стала доступна всем пользователям Twitter

Pixabay.com

В январе этого года сервис микроблогов Twitter анонсировал тестирование функции, позволяющей пользователям выбирать, кто может ответить на их публикацию.

Как рассказывал руководитель продукта компании Кейвон Бейкпур, эта функция необходима для предотвращения ненужных ответов. Например, пользователи порой хотят пообщаться с определенными людьми и не желают, чтобы в диалог вмешивались посторонние, что случается в Twitter довольно часто. Тестировать новую функцию на ограниченном числе пользователей сервис начал в мае, а теперь компания объявила о запуске функции для всех пользователей Twitter.

Пользователи могут выбрать один из трех вариантов при публикации записи. Первый вариант не ограничивает список тех, кто может ответить на твит. Второй вариант сужает круг до пользователей, которых автор записи читает. Третий вариант позволяет ответить на запись только тем пользователям, которых автор упомянул в ней. Ранее разработчики планировали ввести возможность полного запрета ответов, но отказались от этой идеи.

О как стало интересно в твиттере. Наконец-то додумались до этой опции. pic.twitter.com/oHR7EpgN24— Андрей Мальгин (@andrey_malgin) August 11, 2020

Напомним, в ноябре прошлого года сервис микроблогов объявил о запуске функции, которая позволит пользователям скрывать те или иные ответы на их твиты. В компании полагают, что такая функция позволит пользователям сервиса чувствовать себя комфортнее. Стартовавший в сентябре эксперимент по внедрению этой функции показал ее востребованность - пользователи скрывали ответы, которые казались им раздражающими или не имеющими отношения к обсуждаемой теме. При этом известные персоны, которым была доступна эта функция, не злоупотребляли ей, а 85% тех, кто воспользовался этой функцией, не прибегали к возможности блокировки неприятных собеседников.