Игровую приставку Xbox Series X выпустят в ноябре

Компания Microsoft объявила, что новая игровая приставка Xbox Series X выйдет на рынок в ноябре этого года. Конкретную дату начала продаж в анонсе не называют, но, по данным The Verge, речь идет о первой неделе ноября.

В сообщении Microsoft также говорится, что вместе со студией 343 Industries компания приняла сложное решение о переносе главного стартового эксклюзива - игры Halo Infinite - на 2021 год. Ранее компания планировала выпустить игру одновременно с релизом самой Xbox Series X, пишет 3DNews.

Напомним в июле Microsoft официально объявила о прекращении производства игровых приставок Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition в рамках подготовки к презентации и выпуску консоли Xbox нового поколения. При этом в компании уточнили, что производство приставки Xbox One S пока что будет продолжено.

Что же касается новой приставки Microsoft, то из-за полностью переработанного дизайна с корпусом в виде прямоугольного параллелепипеда Xbox Series X больше напоминает системный блок настольного компьютера, чем классическую игровую консоль. Приставка будет оснащаться процессором AMD Zen 2 и графической архитектурой Radeon RDNA, а также накопителем NVMe SSD и памятью GDDR6, что позволит ускорить загрузку и обеспечит поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду. В целом приставка, по словам разработчиков, обеспечит в четыре раза более высокую производительность по сравнению с Xbox One X.

Обратная совместимость новой консоли с играми для приставок Xbox, Xbox 360 и Xbox One будет доступна на момент запуска Xbox Series X.