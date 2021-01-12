На цифровую трансформацию ФСИН выделят 25 млрд рублей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко в конце декабря 2020 года утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), стоимость реализации которого оценивается в 25 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленный источник во ФСИН.

Как напоминает издание, в сентябре прошлого года ФСИН и госкорпорация "Ростех" подготовили проект цифровизации 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений с 2021-го по 2023 год. План среди прочего предусматривает внедрение электронных систем документооборота, систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, разработку и модернизацию собственных IT-систем, закупку компьютеров и софта, а также установку в тюрьмах систем блокировки мобильной связи. Последние нужны для борьбы с действующими в исправительных учреждениях подпольными колл-центрами.

В ноябре в Минцифры раскритиковали проект ФСИН, указав на его несоответствие методическим рекомендациям. В связи с этим проект был отправлен на доработку. Эксперты при этом не исключали, что причиной критики могло стать желание ФСИН видеть "Ростех" единственным поставщиком в рамках проекта, хотя на его реализацию также претендует "Сбербанк". "Как только из федерального бюджета будут выделены средства, ФСИН определит подрядчика открытым конкурсом. Думаю, что желающих будет много", - считает источник Коммерсанта".

По мнению директора по развитию бизнеса Softline в нацпроекте "Цифровая экономика" Сергея Сошникова, проект цифровизации ФСИН будет интересен всем ключевым игрокам рынка. В свою очередь президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) Игорь Дорофеев предположил, что взяться за проект может ограниченное число крупных IT-компаний, включая "Ланит", "Техносерв", "Крок", IBS, и "Ростех".

Как отметил гендиректор группы DZ Systems Дмитрий Завалишин, структура проекта предполагает наличие нескольких подрядчиков по различным темам, и в России есть немало компаний, которые могут претендовать на отдельные части проекта. Трудности, по его мнению, могут возникнуть с необходимым для проекта отечественным оборудованием, номенклатура которого пока не так широко представлена по сравнению с зарубежным.