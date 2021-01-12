Пандемия коронавируса привела к крупнейшему за 10 лет росту рынка ПК

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Продажи персональных компьютеров на мировом рынке в 2020 году продемонстрировали самый большой рост за последние 10 лет. Об этом пишет The Verge со ссылкой на данные аналитических компаний Canalys , IDC и Gartner .

Так, по данным Canalys, рынок ПК в прошлом году вырос на 11% по сравнению с 2019 годом и достиг объема в 297 млн устройств. В IDC объем рынка оценили в 302 млн штук, а его рост за год - в 13,1%. Наконец, в Gartner считают, что рынок вырос на 4,8%, до 275 млн устройств, но и такой рост в этой компании назвали рекордным за 10 лет.

Основной причиной роста продаж ПК по всему миру аналитики называют повышение спроса в связи с пандемией коронавируса и переводом компаниями многих сотрудников на удаленную работу, а школьников и студентов - на онлайн-обучение. Также на рынок повлиял рост спроса на игровые ПК и мониторы - вынужденные сидеть дома люди активно искали развлечения.

Если говорить о конкретных производителях, лидирующих на рынке ПК, то в Canalys и IDC считают, что топ-3 крупнейших поставщиков составили компании Lenovo, HP и Dell. Apple занимает 4-е место среди крупнейших поставщиков ПК.

"Цифровая трансформация, которую пережил мир в прошлом году, стала беспрецедентной, а ПК были в центре этих изменений. Будет чрезвычайно сложно списать ПК со счетов, как некоторые из нас сделали это несколько лет назад. ПК остаются", - заявил говорит директор по исследованиям Canalys Рушаб Доши.