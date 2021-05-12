Huawei запустила в России собственный музыкальный сервис

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Компания Huawei объявила о запуске в России музыкального сервиса Huawei Music. О том, что китайская компания планирует запустить в РФ стриминговый сервис, работающий в ряде стран, впервые стало известно в 2019 году.

Сейчас в фонотеку сервиса входят свыше 40 млн треков. Эта музыка будет доступна платным подписчикам сервиса, тогда как в бесплатной версии можно будет прослушивать только 130 тыс. треков. Стоимость подписки на сервис Huawei Music в России составит 169 рублей в месяц. Подписчики смогут прослушивать музыку в высоком качестве и скачивать треки на свои устройство. Бесплатно пользоваться всеми функциями сервиса новые пользователи смогут в течение трех месяцев.

В Huawei Music есть специальный канал с композициями для занятий спортом. Работая в связке с приложением Huawei Здоровье, он может автоматически подбирать треки в соответствии с частотой пульса пользователя. Также в фонотеке собраны как плейлисты для тренировок, так и актуальные подборки для перерыва на кофе, вечеринок, отдыха перед сном и многого другого. Тем, кто предпочитает самостоятельно подбирать музыку для прослушивания, доступен поиск треков, исполнителей и плейлистов, радиостанций по жанрам, направлениям и эпохам, пишет CNews .

Приложение Huawei Music позволяет управлять основными функциями воспроизведения на ходу при помощи жестов. Кроме того, нем есть режим "Вечеринка", позволяющий подключить несколько смартфонов Huawei для одновременного воспроизведения треков в объемном звучании, и таймер для засыпания под музыку. Наконец, приложение может распознавать звучащую музыку при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.