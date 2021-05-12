США и РФ создали рабочую группу для совместного поиска причин утечки воздуха в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) и путей ее устранения.

"В рамках программы международного сотрудничества по проекту Международной космической станции на базе головного предприятия Роскосмоса по пилотируемой тематике РКК "Энергия" в конце мая начнет работу экспертная группа по обсуждению возможных причин возникновения утечки атмосферы на борту станции", - отметил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев (цитата по ТАСС).

По его словам, в состав группы войдут представители РКК "Энергия" как главного предприятия России по МКС, Центра им. М. В. Хруничева как изготовителя модулей (обе организации входят в госкорпорацию Роскосмос), а также представители NASA.

"Роскосмос образовал комиссию по борьбе с утечкой. И совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий", - сказала представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс, передает РИА "Новости" .

Она добавила, что в NASA готовят к отправке на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций), чтобы установить их в промежуточной камере модуля "Звезда" для помощи в поиске причин утечки воздуха.

"Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности. И в настоящее время, предполагая, что [скорость] утечки останется стабильной и ситуация не ухудшится, риск для экипажа считается минимальным", - отметила Хелмс.

Напомним, в августе прошлого года в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что члены экипажа станции временно перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Найти место утечки тогда не удалось. Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

Локализовать одно место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое. Однако затем сообщалось, что утечка продолжается прежними темпами. В ноябре космонавты установили новую заплатку, но она также не помогла ликвидировать утечку.

В ноябре 2020 года российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

В марте этого года работы по поиску и устранению трещин были активизированы. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков загерметизировали две трещины в промежуточной камере модуля "Звезда". Ранее предполагалось, что в ней может быть больше трещин, но приборы не зафиксировали утечку воздуха в других подозрительных местах. Однако утечка не прекратилась, а чаинки помогли найти еще одну трещину. В конце апреля стало известно, что космонавты закрыли люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", рассыпав в ней перед этим сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установив видеокамеру. В Центре управления полетами тогда сообщили, что промежуточная камера модуля "Звезда" будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого намечается на 30 июня.

На МКС сейчас находятся семь членов экипажа. Это астронавты NASA Шейн Кимбро, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий.