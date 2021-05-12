Запущенный NASA в 2016 году исследовательский зонд OSIRIS-REx , который в прошлом году смог собрать образцы грунта астероида Бенну, взял курс к Земле. Об этом сообщили в NASA.

10 мая аппарат включил основные двигатели не семь минут и покинул орбиту астероида. Его полет к Земле займет 2,5 года. Ожидается, что OSIRIS-REx достигнет Земли 24 сентября 2023 года. Зонд сбросит капсулу с образцами грунта астероида, находясь на расстоянии около 10 тыс. километров от планеты. Расчеты предполагают, что капсула приземлится в пустыне на территории штата Юта. Миссия зонда на этом не закончится - если его запасы топлива будут достаточны, OSIRIS-REx направят аппарат к другому околоземному астероиду. В сообщении уточняется, что если первая попытка сбросить капсулу с образцами сорвется, то у инженеров будет еще одна - в 2025 году. В капсуле, напомним, находится свыше 60 граммов грунта с поверхности астероида Бенну.

???? Goodbye, asteroid Bennu! Yesterday, our #OSIRISREx spacecraft took a final image before departing for the journey back to Earth. In 2023, it'll arrive back at our home planet, delivering a sample of rocks & dust captured from the asteroid: https://t.co/Esy6uJMGu0 pic.twitter.com/GN8CqSv7P0 — NASA (@NASA) May 11, 2021

Астероид Бенну представляет собой околоземный астероид, который был открыт в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро и 25 апреля 2013 года был назван в честь птицы Бенну, символа воскресения египетского бога Осириса. Согласно данным, полученным с OSIRIS-REx ранее, грунт Бенну оказался богат органическими веществами и карбонатами. Также ученые выяснили, что его центр менее плотный, чем весь астероид, а северное и южное полушария Бенну сильно различаются по своим свойствам.

Отметим, что миссия OSIRIS-REx не первая в своем роде. В декабре прошлого года японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю образцы грунта околоземного астероида Рюгу. Обновленная программа миссии "Хаябуса-2" предусматривает исследование еще двух астероидов в течение следующих 10 лет.