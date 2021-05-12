Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление призывов на митинги

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Мировой судебный участок Таганского района Москвы 12 мая оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей по двум протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда.

"Суд признал Telegram виновным по второму протоколу, составленному по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн рублей. Общая сумма штрафа по двум протоколам составляет 5 млн рублей", - приводит сообщение ТАСС.

Напомним, 2 апреля мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях. Всего компанию тогда оштрафовали по трем составленным Роскомнадзором протоколам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Штрафы по ним составили 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей соответственно. Компания обжаловала эти решения. Протоколы за неудаление призывов на акции протеста ведомство также составило в отношении Facebook и Google, но суд их пока не рассмотрел . Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok, соцсеть "Одноклассники" получила штраф в 4 млн рублей, а соцсеть "ВКонтакте" два штрафа по 1,5 млн рублей.

30 января Роскомнадзор разослал руководству соцсетей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" письма с требованием явиться в ведомство для "разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях". Тогда в ведомстве напомнили, что новая статья КоАП (13.41) предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс до 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации в интернете. "В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки", - отметили тогда в Роскомнадзоре.

За день до рассылки писем в Роскомнадзоре сообщили, что иностранные и российские соцсети "приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". 27 января ведомство заявило, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube будут оштрафованы за неудаление 170 "противоправных призывов" к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах, вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора. Речь идет о прошедших во многих городах акциях в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.