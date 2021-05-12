Власти США исключат компанию Xiaomi из санкционного списка

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Китайская компания Xiaomi и власти США достигли соглашения, которое позволит исключить производителя смартфонов и другой электроники из санкционного списка Минобороны США. Об этом сообщает Bloomberg .

Напомним, в середине января Минобороны США внесло Xiaomi в "черный список" в связи с предположительным сотрудничеством Xiaomi с китайскими военными. Также в список включили еще восемь китайских компаний. Внесение в список означает, что американским компаниям и инвесторам запрещено покупать доли в фирмах, внесенных в список Минобороны. Компании, которые уже владеют акциями Xiaomi и других внесенных в список фирм, должны были избавиться от этих бумаг до 11 ноября 2021 года.

В конце января Xiaomi подала в суд иск к Минфину и Минобороны США с требованием исключить компанию из санкционного списка. В иске Xiaomi, поданном в суд Округа Колумбия, говорилось, что решение о санкциях в связи с подозрениями в связях с военными лишает компанию свободы и прав собственности без надлежащего юридического процесса и, таким образом, нарушает Пятую поправку к Конституции США. Также в Xiaomi отмечали, что запрет на покупку инвесторами акций нанесет бизнесу компании непоправимый ущерб. В китайской компании подчеркивали, что Xiaomi не принадлежит властям или армии КНР, не контролируется ими и не связана с ними иным образом.

В марте суд встал на сторону Xiaomi и приостановил решение о внесении компании в санкционный список, чтобы компания не понесла непоправимого ущерба. Судья Рудольф Контрерас тогда отмечал, что иск Xiaomi, вероятно, будет удовлетворен. Конкретные условия соглашения между Xiaomi и американскими властями пока не уточняются - их обсуждение продлится до конца мая.