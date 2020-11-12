Действующие в России санитарные правила и нормы (СанПиНы), регламентирующие уровень излучения передатчиков сотовых сетей, усложняют строительство сетей 5G в городах России и делают его более дорогим по сравнению со странами, в которых действуют международные стандарты допустимого электромагнитного излучения. Об этом говорится в отчете международной ассоциации операторов GSMA, обзор которого приводит газета "Ведомости".

Согласно нынешним требованиям, уровень излучения сотовых сетей в России не должен превышать в жилых зонах 0,1 Вт на 1 квадратный метр на частотах выше 2 ГГц (такие частоты планируется использовать для сетей 5G). Для соблюдения этого норматива операторам потребуется устанавливать примерно в пять раз больше базовых станций по сравнению с операторами стран, в которых действуют нормативы излучения, основанные на стандартах Международного комитета по защите от неионизирующих излучений (МКЗНИ) - 10 Вт на 1 квадратный метр для тех же частот.

По оценке GSMA, развертывание 5G-сети в диапазоне 3,4-3,8 ГГц в Москве в пределах МКАД с учетом СанПиНов обойдется каждому оператору в 37,2 млрд рублей. Если же опираться на международные нормы, то затраты составят 6,7 млрд рублей. Также в GSMA привели аналогичные расчеты для диапазона 4,8-4,99 ГГц, который предлагается использовать для 5G в России вместо более подходящего диапазона 3,4-3,8 ГГц (его операторам не отдает Совбез из-за использования частот для нужд Минобороны). Для сетей в этом диапазоне затраты составят 54,4 млрд и 10,3 млрд рублей в зависимости от норм излучения.

По словам руководителя проектов компании "Спектр менеджмент" Вадима Поскакухина, действующие в России нормы являются одними из самых жестких в мире. При этом нормативы МКЗНИ действуют более чем в 130 странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америка, а еще 11 стран используют рекомендации американской Комиссии по коммуникациям (FCC), которые мало отличаются от нормативов МКЗНИ.

Представитель "Вымпелкома" (бренд "Билайн") согласился с выводами GSMA, в то время как представитель "МегаФона", отметил, что не считает СанПиНы заградительными для развития 5G. По его словам, менять их можно только при безусловном подтверждении безопасности новых параметров для здоровья человека. Представитель МТС признал, что соблюдение текущих норм может повысить затраты на развертывание сетей 5G.

Представитель центра компетенций сколковского Института науки и технологий Александр Сиволобов напомнил, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об отсутствии негативного влияния 5G во всех существующих частотных диапазонах. Однако это не мешает значительному количеству людей в России и по всему миру верить во вред 5G и даже ломать базовые станции сетей нового поколения.

В России сейчас проводится очередное научное исследование влияния электромагнитного излучения на живые организмы по заданию Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). Его результаты направят в Минздрав и Роспотребнадзор, которые и будут решать, стоит ли смягчить СанПиНы, сообщили в ДИТ.