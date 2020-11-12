Американская компания Axiom Space, ранее получившая разрешение создать первый частный обитаемый модуль для Международной космической станции (МКС), объявила о формировании экипажа корабля для будущего туристического полета на станцию.

Речь идет о полете в рамках подписанного ранее соглашения между Axiom Space и компанией SpaceX, которое предусматривает доставку на орбиту трех космических туристов в конце 2021 года на корабле Crew Dragon. Как сообщили в Axiom Space в состав экипажа вошли туристы из разных стран, однако их имена пока не раскрываются. Командиром корабля назначен 62-летний бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который совершил четыре полета на орбиту и является рекордсменом по пребыванию в космосе среди американских астронавтов.

A multinational crew composed of three private astronauts and @CommanderMLA have now officially signed with Axiom.



In other words: the first private crew to go to orbit in human history - the crew of Ax-1 - has been assembled.



Mission launches NET late 2021. More details soon. pic.twitter.com/9gslvlTD55— Axiom Space (@Axiom_Space) November 11, 2020

Ранее сообщалось, что путешествие займет 10 дней: два дня туристы будут добираться до станции, а восемь дней они проведут на борту МКС вместе с членами экипажа. Затем корабль SpaceX доставит их на Землю. Тогда же сообщалось, что каждому из туристов путешествие обойдется примерно в 55 млн долларов.

За последнее время SpaceX заключила еще одно соглашение об использовании Crew Dragon для космического туризма: с компанией Space Adventures SpaceX договорилась, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.

Напомним, корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами только из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса.

В начале августа корабль успешно вернулся на Землю. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией. Ближайший запуск Crew Dragon к МКС запланирован на 14 ноября. На борту корабля на станцию отправятся Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер (астронавты NASA), а также японский астронавт Соити Ногути.