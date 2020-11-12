NHK Жутковатые роботы-волки защитили жителей японского города от нападений медведей

NHK

Два робота-волка, установленные властями японского города Такикава, расположенного на острове Хоккайдо, помогли решить проблему с нападениями медведей на местных жителей. Об этом пишет газета The Guardian.

Как сообщает издание, роботы были куплены и установлены в окрестностях Такикавы после того, как в сентябре местные жители начали сообщать о появлении медведей. После установки роботов-пугал сообщений о медведях больше не поступало. Роботы, установленные на шестах, внешне напоминают волков с красными глазами. Когда встроенные датчики фиксируют движение, робоволк вращает головой и издает пугающие звуки. При этом настоящих волков на центральных и северных островах Японии полностью истребили более века назад.

В этом году в Японии зафиксирован пятилетний максимум сообщений о встречах с медведями, которые происходят в основном в сельских районах на севере Японии. При этом медведи порой нападают на людей, а два таких нападения в этом году оказались смертельными. В мэрии Такикавы отметили, что медведи стали более активными и опасными, так как заняты поисками еды перед зимней спячкой. Недостаток желудей и орехов, которыми питаются медведи, вынуждает их приближаться к городам и сельским поселениям.

Используемые в Такикаве роботы были созданы компанией Ohta Seiki, которая продала около 70 таких роботов с 2018 года. При этом в 2017 году СМИ писали об очень похожем роботе, созданном японским сельскохозяйственным кооперативом JA Kisarazu-shi.

На острове Хоккайдо обитает несколько популяций уссурийского, или японского подвида бурого медведя, которого также иногда называют черным гризли. Самый известный и крупнейший по количеству жертв случай нападения медведя на людей произошел на Хоккайдо в 1915 году, пишет N+1. Тогда взрослый проснувшийся из спячки медведь меньше чем за неделю убил семерых крестьян.