Apple / YouTube Первые тесты новых Mac с фирменным процессором M1 подтвердили впечатляющую производительность чипа

Apple / YouTube

10 ноября компания Apple представила свой первый процессор для ПК, получивший название M1 и работающие на его базе ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также ПК Mac mini. В компании подчеркнули выдающуюся энергоэффективность нового процессора, которая сочетается с высокой производительностью. Первые тесты подтвердили эти заявления.

Так, согласно базе синтетического теста Geekbench, MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 набрал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Эти показатели оказались выше, чем у многих предыдущих моделей Mac с процессорами Intel, включая последние iMac на Intel Core i9 и i7 и MacBook Pro с Intel Core i7, пишет TJ, отмечая, что в однопоточных задачах MacBook Air с M1 превзошел все современные модели ПК Mac.

Результат многопоточного теста MacBook Air на M1 оказался скромнее, чем у Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года. Также отмечается, что ноутбук с M1 превзошел результаты тестов процессора AMD Ryzen 9 для ноутбуков на 41% в однопоточных задачах и на 6,6% отстает в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X Air на M1 проиграл в тестах менее 1% и 12% соответственно.

Apple has completely shattered Intel and the current lineup. This is the geekbench for the newest M1 MacBook Air... AIR. I'm scared to see the MacBook Pro. Every machine not running Apple Silicon just got blown out of the park. Time for an upgrade friends... ???? pic.twitter.com/UuWb1uhZqs— Tim (@PROVALISK) November 12, 2020

Что же касается тестов новых MacBook Pro и Mac mini с M1, то они набрали в однопоточном тесте 1714 и 1682 балла, а в многопоточном - 6802 и 7097 баллов соответственно.

Хотя многие пользователи считали, что Apple перевыпустила процессор A14 Bionic под видом M1, в реальности десктопный чип обходит в производительности в GeekBench и iPhone 12 Pro, и iPad Air 4 с процессором A14 Bionic. Так, результат смартфона - 1584 очка в одноядерном и 3898 в мультиядерном тесте, а у планшета - 1585 и 4647 очков соответственно, отмечает 3DNews.

Стоит иметь в виду, что Geekbench не отражает реальную производительность ПК с тем или иным чипом. На практике скорость работы нового процессора Apple будет зависеть от оптимизации приложений и игр для работы с M1.

Напомним, процессор M1 базируется на архитектуре ARM и выполнен по 5-нм техпроцессу. "Система на чипе Apple M1 вмещает 16 миллиардов транзисторов и объединяет центральный и графический процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода и множество других компонентов. Вместе этот чип и новая операционная система macOS Big Sur делают Mac изумительно быстрым. К тому же теперь он поразительно легко и быстро обрабатывает графику и при этом невероятно экономно расходует заряд аккумулятора", - отмечали в Apple.

Центральный процессор имеет восемь ядер: четыре мощных и четыре менее мощных, но гораздо более энергоэффективных. Видеоускоритель в M1 имеет до восьми ядер и развивает мощность в 2,6 терафлопс. Его компания называет самым мощным среди интегрированных видеоускорителей. Также в системе на чипе есть 16-ядерный ускоритель нейросетевых вычислений, который повысит вычислительную мощность на порядок по сравнению с прошлым поколением компьютеров Mac.