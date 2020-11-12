Первые тесты новых Mac с фирменным процессором M1 подтвердили впечатляющую производительность чипа
 
Первые тесты новых Mac с фирменным процессором M1 подтвердили впечатляющую производительность чипа
Apple / YouTube

10 ноября компания Apple представила свой первый процессор для ПК, получивший название M1 и работающие на его базе ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, а также ПК Mac mini. В компании подчеркнули выдающуюся энергоэффективность нового процессора, которая сочетается с высокой производительностью. Первые тесты подтвердили эти заявления.

Так, согласно базе синтетического теста Geekbench, MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти на чипе M1 набрал 1687 баллов в тестах однопоточной производительности и 7433 балла в мультипоточной. Эти показатели оказались выше, чем у многих предыдущих моделей Mac с процессорами Intel, включая последние iMac на Intel Core i9 и i7 и MacBook Pro с Intel Core i7, пишет TJ, отмечая, что в однопоточных задачах MacBook Air с M1 превзошел все современные модели ПК Mac.

Результат многопоточного теста MacBook Air на M1 оказался скромнее, чем у Mac Pro 2019 года, iMac Pro конца 2017 года и iMac на i7 середины 2020 года. Также отмечается, что ноутбук с M1 превзошел результаты тестов процессора AMD Ryzen 9 для ноутбуков на 41% в однопоточных задачах и на 6,6% отстает в многопоточных. Настольному ПК на Ryzen 5 5600X Air на M1 проиграл в тестах менее 1% и 12% соответственно.

Что же касается тестов новых MacBook Pro и Mac mini с M1, то они набрали в однопоточном тесте 1714 и 1682 балла, а в многопоточном - 6802 и 7097 баллов соответственно.

Хотя многие пользователи считали, что Apple перевыпустила процессор A14 Bionic под видом M1, в реальности десктопный чип обходит в производительности в GeekBench и iPhone 12 Pro, и iPad Air 4 с процессором A14 Bionic. Так, результат смартфона - 1584 очка в одноядерном и 3898 в мультиядерном тесте, а у планшета - 1585 и 4647 очков соответственно, отмечает 3DNews.

Стоит иметь в виду, что Geekbench не отражает реальную производительность ПК с тем или иным чипом. На практике скорость работы нового процессора Apple будет зависеть от оптимизации приложений и игр для работы с M1.

Напомним, процессор M1 базируется на архитектуре ARM и выполнен по 5-нм техпроцессу. "Система на чипе Apple M1 вмещает 16 миллиардов транзисторов и объединяет центральный и графический процессоры, систему Neural Engine, контроллеры ввода-вывода и множество других компонентов. Вместе этот чип и новая операционная система macOS Big Sur делают Mac изумительно быстрым. К тому же теперь он поразительно легко и быстро обрабатывает графику и при этом невероятно экономно расходует заряд аккумулятора", - отмечали в Apple.

Центральный процессор имеет восемь ядер: четыре мощных и четыре менее мощных, но гораздо более энергоэффективных. Видеоускоритель в M1 имеет до восьми ядер и развивает мощность в 2,6 терафлопс. Его компания называет самым мощным среди интегрированных видеоускорителей. Также в системе на чипе есть 16-ядерный ускоритель нейросетевых вычислений, который повысит вычислительную мощность на порядок по сравнению с прошлым поколением компьютеров Mac.