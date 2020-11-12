В ночь на 12 ноября в работе видеохостинга YouTube произошел крупный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Из-за неполадок в работе сервиса пользователи YouTube не могли загружать и просматривать ролики.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего работу различных сайтов и сервисов, проблемы с YouTube возникли около 3 часов по московскому времени. О сбоях сообщали пользователи из России, многих европейских стран и США. Сбой также затронул другие сервисы, которые используют инфраструктуру видеохостинга, включая YouTube TV, пишет TJ.

В YouTube оперативно сообщили, что знают о проблеме и занимаются ее решением. Примерно через два часа компания отчиталась о восстановлении работы сервиса. О причинах этого сбоя не сообщается.

...And we're back - we're so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020

Напомним, в октябре сообщалось, что принадлежащий компании Google видеохостинг в скором времени может превратиться в огромный маркетплейс, на котором пользователи смогут покупать понравившиеся им товары из видеороликов. По слухам, недавно администрация YouTube начала просить авторов видео при помощи специального софта указывать товары, которые они снимают в своих роликах. Это информация затем передается в аналитические сервисы и сервисы для покупок компании Google. Также видеохостинг тестирует возможности интеграции с торговым сервисом Shopify.

Представитель YouTube подтвердил факт тестирования новых функций, уточнив, что в нем принимает участие небольшое число авторов видео. Этот проект в компании назвали экспериментом и отказались раскрыть подробности.