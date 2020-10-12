Суд в США подтвердил решение, в рамках которого популярная игра Fortnite не будет восстановлена в магазине приложений App Store как минимум до конца рассмотрения иска разработавшей игру студии Epic Games к компании Apple.

Одновременно суд запретил Apple удалять аккаунты разработчиков игрового движка Unreal Engine с платформ iOS и Mac. "Суд поддерживает свои выводы из временного запретительного судебного приказа и настоящим частично удовлетворяет и частично отклоняет ходатайство Epic Games о предварительном судебном запрете", - заявила судья Ивонна Роджерс (цитата по ТАСС).

Как напоминает TJ, рассмотрение иска Epic Games ранее отложили до 3 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Напомним, поводом для августовского удаления Fortnite из App Store, а также из магазина Google Play стала активация разработчиками игры скрытой функции, позволяющей игрокам совершать внутренние платежи в обход Apple и Google, которые берут за такие переводы комиссию. Еpic Games в ответ подала в суд на обе компании. Вскоре стало известно, что Apple пригрозила удалить из App Store аккаунты разработчиков Fortnite и лишить их доступа к инструментам создания приложений для iOS и Mac. В связи с этим Epic Games обратилась в суд, чтобы заморозить решение об удалении аккаунтов на время основного разбирательства.

В иске к Apple представители Epic Games потребовали дать им возможность выпустить свой магазин приложений на iOS, пожаловались на слишком сильную привязку пользователей к экосистеме и потребовали снижения комиссий.

Отметим, что удаление Fortnite из App Store не позволяет установить игру только на те iOS-устройста, на которых она не была установлена ранее. Если пользователь уже скачивал игру, но затем удалил ее со смартфона, то может восстановить Fortnite. Для этого нужно открыть App Store зайти в раздел "Мои покупки" и найти Fortnite в списке. Затем игру можно будет установить повторно. Эта схема работает и для иных игр и приложений, которые по разным причинам были удалены из App Store.

В начале сентября юристы компании Apple подали встречный иск в суд к Epic Games, потребовав от разработчиков Fortnite возместить ущерб, нанесенный Apple. По всей видимости, речь идет о небольшой сумме, которую Apple потеряла за несколько часов, прошедших между запуском в Fortnite прямых платежей в обход App Store и удалением игры из магазина. Также в иске Apple требует ввести постоянный судебный запрет на внедрение прямой оплаты в обход платежной системы App Store для всех продуктов Epic Games.