MichaelVi / DepositPhotos Huawei представит свой последний смартфон с процессором Kirin 22 октября

MichaelVi / DepositPhotos

Китайская компания Huawei объявила, что презентация флагманского смартфона Mate 40 состоится 22 октября. Аппараты этой линейки, по всей видимости, станут последними смартфонами Huawei, работающими на базе процессора Kirin. Разработкой этих чипов занимается HiSilicon ("дочка" Huawei), но из-за санкций США, компания больше не может выпускать современные процессоры с использованием иностранных чипов.

О сроках выхода устройств Mate 40 на рынок не сообщается. По слухам, Huawei готовит к выпуску 6,5-дюймовый Mate 40 и 6,7-дюймовый Mate 40 Pro. Стоимость этих смартфонов может составить около 1500 долларов, пишет The Verge.

Напомним, в середине мая 2020 года Министерство торговли США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив поставки Huawei полупроводников компаниями, которые используют американское оборудование или софт. Этот запрет касается любых компаний мира. Новые санкции позволили американским властям заблокировать поставки полупроводников тайваньской компанией TSMC фирме HiSilicon. Новые санкции позволяли отгрузить Huawei чипы, которые уже запущены в производство, но только если поставку завершат в течение 120 дней, начиная с 15 мая. Этот срок истек 15 сентября.

Из-за санкций Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны. В связи с этим компания развивает собственные аналоги этих сервисов, включая фирменный магазин приложений, а также работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS - обновленную версию этой OC представили в начале сентября.

Власти США неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в интересах Пекина при помощи бэкдоров в оборудовании. Представители китайской компании отрицают эти обвинения.