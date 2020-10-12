Роскомнадзор попросил операторов связи предоставить службе информацию об использовании или о планах установки ими серверного оборудования Google Global Cache.

Напомним, серверы Google Global Cache предназначены для снижения нагрузки на сети связи и устанавливаются компанией Google в сетях крупных интернет-провайдеров. В процессе работы они на некоторое время сохраняют тот контент, который запросил пользователь, например видео с YouTube. В дальнейшем, если это видео захочет просмотреть другой абонент того же оператора, оно будет передаваться ему уже не из дата-центра Google, а из внутренней сети провайдера с сервера Google Global Cache. В 2017 году Роскомнадзор направил операторам письма, в которых говорилось, что установка серверов Google Global Cache без сертификатов соответствия может повлечь за собой административную ответственность.

В свежем письме Роскомнадзора, на которое обратили внимание участники рынка, говорится, что информацию об использовании операторами серверов Google собирают в рамках закона о суверенном Рунете. Интересующие чиновников сведения Роскомнадзор просит передать в "возможно короткие сроки". Источники РБК сообщили, что письмо от ведомства получили несколько операторов в разных регионах. В то же время представители крупнейших операторов ("Ростелекома" и "Эр-Телеком Холдинга") сообщили, что компании не получали таких писем, а в "МегаФоне", "ВымпелКоме" и "Транстелекоме" отказались от комментариев.

Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что "информация о нагрузке на сети связи необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи".

Источники издания полагают, что интерес ведомства связан с тем, что при текущей архитектуре сети трафик Google Global Cache не будет проходить через системы фильтрации трафика, которые создаются в рамках закона о суверенном Рунете. Как пояснил один из собеседников РБК, кеш-серверы Google устанавливаются максимально "близко" к пользователям, в то время как системы фильтрации трафика обычно размещают в месте соединения сети оператора с сетями других компаний связи или дата-центров. Такое расположение систем фильтрации позволяет следить сразу за всем проходящим трафиком и снизить затраты на оборудование.

"Государство собирает информацию, где устанавливать оборудование в рамках закона о суверенном интернете и как это реализовать, чтобы фильтровать в том числе трафик, проходящий через Google Global Cache", - полагает собеседник издания. Однако, по его мнению, установка систем фильтрации "рядом" с серверами Google не позволит фильтровать трафик, который, скорее всего, передается в зашифрованном виде.

Другой источник в одном из операторов связи предположил, что в Роскомнадзоре решил "ухудшить качество передачи данных" YouTube в ответ на отказ интернет-гиганта от выполнения требований о фильтрации запрещенной информации. Еще два собеседника сообщили, что ведомство вынашивает идею создания отечественной сети CDN, обеспечивающей быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов за счет того, что наиболее востребованный контент дублируется в наиболее близких к пользователям дата-центрах. В рамках этой идеи предполагалось обязать зарубежные сервисы, включая Google, передавать трафик через национальную сеть CDN.

По словам главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, создание национальной сети CDN неоднократно обсуждалась, но решения по этому вопросу так и не приняли из-за нехватки средств и компетенций. Он добавил, что власти относятся к технологии Google Global Cache как к потенциальной угрозе, и сейчас в рамках закона о суверенном Рунете чиновники хотят понять, какую опасность представляют серверы Google.