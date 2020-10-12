rafapress / DepositPhotos YouTube может превратиться в огромную торговую площадку по продаже предметов из видеороликов

rafapress / DepositPhotos

Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube в скором времени может превратиться в огромный маркетплейс, на котором пользователи смогут покупать понравившиеся им товары из видеороликов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, недавно администрация YouTube начала просить авторов видео при помощи специального софта указывать товары, которые они снимают в своих роликах. Это информация затем передается в аналитические сервисы и сервисы для покупок компании Google. Также видеохостинг тестирует возможности интеграции с торговым сервисом Shopify.

Представитель YouTube подтвердил факт тестирования новых функций, уточнив, что в нем принимает участие небольшое число авторов видео. Этот проект в компании назвали экспериментом и отказались раскрыть подробности.

По мнению аналитиков, реализация проекта по созданию каталога товаров из видеороликов и появление у пользователей возможности приобретать их непосредственно на YouTube может превратить сервис в торгового гиганта, который составит конкуренцию американской компании Amazon и китайской Alibaba Group. Однако пока неясно, как именно YouTube сможет зарабатывать на сервисе продаж.

Как напоминает VC.ru, в феврале этого года глава владеющего Google холдинга Alphabet Сундар Пичаи говорил, что на YouTube есть много видеороликов в формате распаковки различных товаров, которые могут стать площадкой для продаж. Также возможность указывать товары из роликов может быть интересна авторам видео, снимающим ролики об индустрии красоты, различных аксессуарах и кулинарии.