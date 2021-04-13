Apple представит новые продукты 20 апреля

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Компания Apple направила журналистам официальные приглашения на очередную презентацию новых продуктов, которая пройдет 20 апреля. Из-за пандемии мероприятие будет проведено в онлайн-формате. Трансляция презентации будет вестись на сайте Apple и начнется в 20 часов по московскому времени.

Отметим, что дата презентации стала известна чуть раньше - за несколько часов до анонса ее раскрыл голосовой ассистент Siri, но после того, как об этом написали СМИ, помощник перестал отвечать на вопрос о дате мероприятия.

Как пишет The Verge , Apple, как и раньше, не раскрыла подробности о презентации, но логотип на приглашении намекает на то, что на мероприятии среди прочего будет представлен новый стилус Apple Pencil. Кроме того, компания, вероятно, представит обновленные планшеты iPad Pro. Скорее всего, устройства с дисплеями диагональю 11 и 12,9 дюйма сохранят прежний дизайн, но, по слухам, старшая модель получит дополнительный LED-дисплей. Источники также сообщали, что обновленные планшеты оснастят улучшенными процессорами, портами USB-C и обновленными камерами. Не исключено, что Apple также представит новый планшет iPad mini, который получит увеличенный экран.

Теперь официально!



Весенняя презентация Apple пройдёт 20 апреля. Старт в 20:00 по МСК!



Ждём новые iPad Pro, аксессуары и AirTag. pic.twitter.com/S3VFdA6mv6 — Rozetked (@rozetked) April 13, 2021

На апрельской презентации компания из Купертино также может представить давно ожидаемые многими электронные метки AirTag для поиска вещей, которые Apple разрабатывает уже несколько лет.

Чуть менее вероятно, но не исключено, что 20 апреля Apple также представит обновленные ПК iMac с фирменными процессорами, о переходе на которые с чипов Intel компания объявила в прошлом году. По слухам, компания также готовит обновленные версии ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. Наконец, ранее сообщалось, что Apple работает над новым поколением беспроводных наушников AirPods и приставки Apple TV.