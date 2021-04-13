Группа компаний Ingka, владеющая сетью IKEA и российскими торговыми центрами "Мега", договорилась с компанией "Солар Системс" о покупке 49% акций восьми солнечных электростанций в России для обеспечения возобновляемой электроэнергией своих магазинов. Об этом говорится на сайте Ingka.

"Ingka Investments, инвестиционное подразделение ГК Ingka, увеличивает инвестиции в возобновляемые источники энергии, приобретая 49% акций восьми солнечных электростанций на юго-западе России. Общая стоимость активов восьми проектов составляет более 21 млрд рублей", - цитирует сообщение ТАСС. В компании также отметили, что это первая крупномасштабная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии, осуществленная в России некоммунальной компанией.

В Ingka уточнили, что соглашение с "Солар Системс" уже подписано. Теперь сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Совокупная мощность станций, в которые намерена вложиться Ingka, составляет 160 МВт. Этой мощности достаточно для обеспечения энергией всех 17 магазинов IKEA в России и части торговых центров "Мега".

За последние 13 лет Ingka инвестировала в возобновляемые источники энергии 2,5 млрд евро, а в прошлом году компания объявила о намерении направить на эти цели еще 600 млн евро. В России компания установила на своих объектах недвижимости 823 солнечных панели и пять ветровых турбин общей максимальной мощностью 300 кВт. Эти солнечные панели и ветровые турбины были установлены в Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Казани, Уфе, Адыгее и Санкт-Петербурге.

Компания "Солар Системс" была основана в 2014 году. Она владеет и управляет в России солнечными электростанциями мощностью 365 МВт в России.