Спутник обслуживания MEV-2 впервые состыковался с другим аппаратом на геостационарной орбите

Northrop Grumman

Спутник обслуживания MEV-2 американской компании Northrop Grumman впервые пристыковался к другому спутнику на геостационарной орбите. Об этом сообщается в микроблоге Northrop Grumman в Twitter.

Запущенный в прошлом году MEV-2 является вторым коммерческим аппаратом в своем роде. Его задача состоит в том, чтобы пристыковываться к клиентским спутникам на околоземной орбите и продлевать время их работы. 12 апреля MEV-2 состыковался с телекоммуникационным спутником Intelsat 10-02, запущенным в 2004 году и практически исчерпавшим запасы топлива, необходимого для поддержания орбиты и правильной ориентации на ней. В ближайшие пять лет MEV-2 будет поддерживать Intelsat 10-02 на рабочей орбите. Затем аппараты расстыкуются и MEV-2 направится к другому старому спутнику, а Intelsat 10-02 будет отправлен на так называемую орбиту захоронения.

Напомним, первый аппарат этой серии (MEV-1) был запущен в 2019 году. В феврале прошлого года аппарат вернул в эксплуатацию телекоммуникационный спутник Intelsat 901, пристыковавшись к нему на орбите захоронения, предназначенной для отслуживших свой срок аппаратов. В начале апреля 2020 года MEV-1 вернул Intelsat 901 на рабочую орбиту, после чего компания Intelsat переключила часть клиентов на свой старый спутник. Тогда сообщалось, что на новой орбите оба аппарата проведут около пяти лет, после чего спутник обслуживания отбуксирует Intelsat 901 на ту же орбиту захоронения и отстыкуется от него. Предполагается, что затем MEV-1 приступит к программе обслуживания другого спутника с истекающим сроком службы.