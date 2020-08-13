eskaylim / DepositPhotos Отключение интернета в Белоруссии обошлось экономике страны в 56 млн долларов в день

eskaylim / DepositPhotos

Отключение интернета в Белорусии в связи с выборами президента и последовавшими за ними массовыми протестами обошлось экономике страны в 56,4 млн долларов в день. Такую оценку приводит сервис COST, разработанный группой NetBlocks.

Напомним, о перебоях с интернетом в стране начали сообщать в воскресенье, 9 августа (основной день голосования). 10 и 11 числа ситуация усугубилась, и лишь 13 августа пользователи и СМИ сообщили о частичном восстановлении работы Сети. Таким образом, общие потери экономики от шатдауна могли превысить 168 млн долларов. Власти Белоруссии и госоператор "Белтелеком" объясняли перебои вмешательством извне и кибератаками, тогда как эксперты называли блокировку из-за рубежа практически невозможной. Некоторые операторы пообещали возместить абонентам плату за дни простоя.

- Спецназовцы в Белоруссии выбрасывают форму и знаки отличия в знак протеста (ВИДЕО)

Экономические потери от отключения Сети связаны с простоем множества систем и сервисов, включая интернет-банкинг, платежные сервисы, интернет-магазины и сервисы заказа такси. Также в стране были почти недоступны новостные ресурсы и мессенджеры - для получения хоть какого-то доступа в Сеть местные пользователи искали и устанавливали VPN-сервисы. На проблемы с интернетом в Белоруссии обращал внимание и основатель Telegram Павел Дуров, который на днях рассказал, что разработчики мессенджера активировали в Белоруссии инструменты для обхода цензуры.

В Netblocks рассказали, что для блокировки была использована технология DPI (Deep Packet Inspection), позволяющая фильтровать трафик. Системы DPI используют для интернет-цензуры в Иране и Китае, а в России такое оборудование внедряется и тестируется в рамках закона о суверенном Рунете.

Как пишет Forbes, в 2018 году власти Белоруссии потратили на закупки оборудование для DPI 2,5 млн, долларов. При этом директор российской некоммерческой организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев назвал действия властей страны неумелыми. Он пояснил, что в Москве в прошлом году "выключали интернет в определенных местах, потому что это то, что нужно делать, чтобы не дать протестующим координировать действия", тогда как отключение в Белоруссии было тотальным. По мнению Климарева, это показывает, что "режим Лукашенко совсем не заботится о своем народе или своей экономике".