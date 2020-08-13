Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав К "Яндексу" подали иск на 3 млрд рублей за показ фрагментов футбольных матчей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Компания "Телеспорт Груп" подала в Мосгорсуд иск к "Яндексу", обвинив поисковик в нарушении прав компании на хайлайты (нарезки лучших моментов) футбольных матчей чемпионата Италии сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов, исключительными правами на которые владеет в России "Телеспорт Груп". Истец насчитал в поисковой выдаче "Яндекса" 590 ссылок на такие видео и требует за каждую компенсацию в 5 млн рублей. Таким образом, общая сумма иска составляет 2,95 млрд рублей. Дело будет рассмотрено 21 августа.

Как отмечает "Коммерсант", среди прочего в иске упоминаются ссылки на контент, который сама "Телеспорт Груп" размещала в соцсетях. По данным источника издания, на такой контент приходится 73% ссылок из иска к "Яндексу". Многие ссылки действительно ведут на размещенные в сервисе "Яндекс.Видео" хайлайты из групп компании в соцсетях, но просмотр многих роликов в сервисе "Яндекса" недоступен - пользователям предлагается пройти по ссылке на оригинальное видео. Еще 22% ссылок приходится на пользовательские видео на YouTube, а оставшиеся 5% ведут на сторонние сайты или даже чужой контент.

В иске отмечается, что в прошлом году компания вела с "Яндексом" переговоры о продаже прав на видео и разрешила использовать их до 31 декабря, но лицензионное соглашение не было заключено. В "Телеспорт Груп" считают, что поисковик "незаконно заимствует чужой дорогостоящий медиапродукт, капитализируя свой бизнес".

В "Яндексе" иск "Телеспорт Груп" назвали безосновательным. В компании отметили, что "Телеспорт Груп" сама разместила в сети сотни видео, а поисковик только проиндексировал их как размещенные в публичном доступе.

"Телеспорт" не может подать претензии в адрес социальных сетей, но почему-то подает их в сторону поисковика", - заявил представитель "Яндекса", отметив, что поисковик не обязан определять правовой статус общедоступного контента. Регулировать такие ситуации должен новый антипиратский закон, который разрабатывается на подписанном участниками рынка меморандуме, но проект закона до сих пор не внесен в Госдуму.

В свою очередь директор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин отметил, что "Телеспорт Груп" не присоединилась к меморандуму и не имеет доступа к инструментам, позволяющим правообладателям добиваться удаления из поисковиков ссылок на спорный контент.

Это не первый такой иск для компании. В 2019 году "Телеспорт Груп" потребовала от Rambler Group 234 млн рублей за 47 нарушений, обнаруженных на принадлежащем холдингу сайте "Чемпионат.com". В октябре прошлого года суд поддержал требования на 1,4 млн рублей, а сейчас это решение обжалуется в кассации.

По мнению старшего юриста Vegas Lex Кирилла Никитина дело против "Яндекса" является прецедентным, поскольку ранее такие иски суды не рассматривали. Претензии компании Никитин назвал "как минимум, неочевидными", так как поисковик просто проиндексировал законно размещенную информацию.