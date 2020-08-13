На минувшей неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указы о борьбе с угрозой TikTok и угрозой многофункционального китайского сервиса WeChat. Вступающие в силу 20 сентября указы вводят запрет для американцев на любые сделки с разработчиками TikTok и WeChat, и если спасти TikTok может покупка сервиса Microsoft или другой компанией, то ситуация с WeChat вызывает больше вопросов.

По этой причине ряд крупных американских компаний, включая Apple, Ford, Walmart и Disney обратились в Белый дом за разъяснениями последствий вступления указа о запрете WeChat в силу. Как пишет WSJ, компании считают формулировки документа слишком размытыми и беспокоятся о том, что решение властей США негативно повлияет на их бизнес.

Как напоминает The Verge, WeChat принадлежит китайскому интернет-гиганту Tencent и является самым популярным мессенджером в Китае. Кроме того, сервис используется для денежных переводом, оплаты покупок и для других целей. Поэтому указ Трампа может серьезно ударить по компании Apple, которая вынуждена будет удалить WeChat из магазина App Store. В результате у китайских пользователей появится весомая причина не покупать смартфоны iPhone.

Другие американские компании тоже могут пострадать в случае вступления указа в силу в текущей редакции, поскольку невозможность получения платежей через WeChat нанесет ущерб их бизнесу в Поднебесной. В связи с этим компании рассчитывают, что Трамп в ближайшие дни уточнит свой указ.

Напомним, указ о WeChat гласит, что приложение собирает данные пользователей, а также конфиденциальную информацию о визитах представителей Китая в США, давая властям Китая механизм слежки за гражданами страны.