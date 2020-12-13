13 декабря американская космическая компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SXM-7. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX.

Ракета-носитель со спутником была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 20 часов 30 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в седьмой раз) прошло штатно, и через восемь с половиной минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Таким образом, теперь у SpaceX есть уже два разгонных блока Falcon 9, которые совершили по семь взлетов и посадок.

Falcon 9's first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/7QPgoeDQD5— SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020

Примерно через 32 минуты после старта спутник SXM-7 был успешно выведен на расчетную орбиту. Этот аппарат компании SiriusXM заменит спутник SXM-3 и будет обеспечивать радиовещание в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах). Масса спутника составляет 7 тонн, передает "Интерфакс".

SpaceX уже установила новый рекорд по количеству запусков в год - за 11 месяцев и 13 дней компания Илона Маска осуществила 25 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Все основные миссии были успешными, но в двух случаях компании не удалось посадить первые ступени ракет. Госкорпорация Роскосмос в этом году пока осуществила 14 запусков против 25 запусков годом ранее. Все эти миссии также были признаны успешными.