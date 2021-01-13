Adobe начала блокировать в Сети контент, созданный при помощи Flash Player

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Компания Adobe, как и ожидалось, 12 января приступила к принудительной блокировке воспроизведения любого контента в интернете, для воспроизведения которого необходима закрытая программа Flash Player.

Блокировке подвергается любой Flash-контент - рисованные анимации, видео, переконвертированное во Flash, баннеры, компоненты веб-сайтов и др. Для этого используются механизмы, заложенные в самом Flash Player, пишет CNews .

Напомним, летом 2017 года компания Adobe объявила , что перестанет обновлять и поддерживать платформу Flash Player к концу 2020 года. Это решение в компании объяснили развитием других стандартов, включая HTML5, WebGL и WebAssembly, которые заменяют Flash Player при просмотре мультимедийного контента в интернете.

В июне прошлого года в Adobe напомнили пользователям, что срок поддержки программы Adobe Flash Player истечет 31 декабря 2020 года. С этого дня компания не только прекратила предоставлять обновления, но также удалила все ссылки для загрузки Flash Player со своего сайта. Таким образом, пользователи лишились возможности устанавливать программное обеспечение и использовать неподдерживаемую версию. В Adobe пользователем рекомендовали удалить Flash Player с компьютеров.

Последнее обновление глобальной версии Flash Player выпустили в начале декабря 2020 года. Разработчики сопроводили его прощальным сообщением, в котором поблагодарили пользователей Flash Player, а также отметили важную роль платформы в развитии контента в интернете.

Adobe Flash - технология, созданная в 1996 году и доставшаяся Adobe в результате приобретения компании Macromedia в 2005 году. Она позволяет создавать на веб-страницах мультимедийный интерактивный контент с анимацией и звуком. На базе Flash раньше часто создавались сайты и игры. В то же время, согласно исследованиям Symantec, Flash - продукт с наибольшим количеством "дыр" из существующих на рынке, наряду с Adobe Acrobat.

Ранее отмечалось, что большинство пользователей не заметит перемен, после прекращения работы Flash Player - практически все сайты уже используют альтернативные технологии. Исключение могут составлять старые браузерные игры, созданные на Flash, но в этом случае проблему можно решить с помощью эмулятора Ruffle, который доступен под открытой лицензии и может работать на уровне самого сайта, либо на уровне браузера в виде расширения.