Продажи планшетов в России выросли впервые с 2014 года

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По итогам 2020 года объем рынка планшетов в России составил 2,5 млн устройств и 41,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 19% в натуральном и 45% в денежном выражении. При этом в количественном выражении рынок вырос впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные группы "М.Видео-Эльдорадо".

Как пишет "Коммерсант" , похожие оценки привели в компании "Ситилинк", тогда как в МТС рост продаж планшетов оценили в 8% в натуральном и в 45% - в денежном выражении. В компании Ozon рассказали, что в 2020 году спрос покупателей на планшеты вырос практически вдвое. По данным дистрибьюторов, активнее всего росли продажи устройств среднего и верхнего ценового сегмента, а средний чек покупки планшета вырос на 20% и составил 16,5 тыс. рублей. Наибольшей популярностью пользовались устройства компаний Huawei, Samsung и Apple.

"Рост потребления контента сказался на популярности устройств с экраном более 10 дюймов, которые еще пять лет назад занимали только 20% продаж в штуках, а теперь заняли половину рынка", - отметили в "М.Видео-Эльдорадо". В то же время продажи планшетов стоимостью менее 7 тыс. рублей с небольшими экранами и без слотов для SIM-карт упали на 38% по сравнению с 2019 годом.

Гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов связал рост продаж планшетов с пандемией коронавируса. Он напомнил, что самоизоляция стимулировала использование мобильных устройств для работы и досуга. С ним согласен представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (объединяет Apple, Samsung и др.) Антон Гуськов.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в 2021 году продажи планшетов в России могут составить 2,7 млн устройств.