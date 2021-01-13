Пользователь "Хабра" рассказал о проникновении во внутреннюю сеть РЖД. В компании заявили о сохранности данных клиентов

Moscow-Live / Ольга Шуклина

Пользователь IT-портала "Хабр" под ником LMonoceros сообщил, что смог получить доступ к камерам наблюдения на вокзалах и в офисах, а также многим внутренним сервисам компании РЖД. Инфраструктура компании привлекла его внимание в связи с пренебрежительной реакцией РЖД на пост другого пользователя, который в прошлом году вошел во внутреннюю сеть РЖД через Wi-Fi в скоростном поезде "Сапсан".

LMonoceros напомнил, что тогда в РЖД отвергли наличие уязвимостей, "которые бы влияли на утечку каких-то критических данных", и назвали пользователя "Хабра" "юным натуралистом" и "злоумышленником". В связи с этим LMonoceros провел собственное исследование. Ему удалось найти незащищенные прокси-серверы, за которыми скрывались незащищенные сети. В итоге LMonoceros получил доступ к сетевому оборудованию РЖД, по меньшей мере 10 тыс. камер наблюдения на вокзалах и в офисах компании, системам управления табло на перронах, IP-телефонам и FreePBX-серверам, которые используются для офисной телефонии, а также системам управления кондиционированием и вентиляцией зданий РЖД и другим внутренним сервисам компании, пишет TJ .

По мнению хакера, доступ к инфраструктуре РЖД смог получить не только он. По его словам, с таким уровнем доступа злоумышленники могут среди прочего с легкостью вывести из строя камеры наблюдения. Это нанесет материальный ущерб компании и повысит риски террористической угрозы, считает LMonoceros.

Самый беззащитный - уже не "Сапсан". Всё оказалось куда хуже…



Автор статьи попал в сеть РЖД даже не садясь в "Сапсан". Выясняем, как именно это у него получилось, чего не сделал директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" и возможные последствия: https://t.co/3TWu83F9Ci pic.twitter.com/228xo6vIO0 — Habr (@habr_com) January 13, 2021

В связи с этим он публично обратился к замгендиректора РЖД Евгению Чаркину, который до декабря прошлого года занимал пост директора по информационным технологиям (именно он снисходительно комментировал публикацию о взломе Wi-Fi в "Сапсане"). Хакер считает, что расследование, проведенное по итогам прошлого инцидента и не выявившее уязвимостей, было организовано непрофессионально или же компания предпочла скрыть информацию о проблеме и не смогла ее решить.

Позднее в РЖД сообщили, что проверяют изложенные в свежей публикации факты, но подчеркнули, что персональные данные клиентов не были скомпрометированы.

"РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В РЖД добавили, что компания постоянно совершенствует собственную IT-инфраструктуру. "Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной IT-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", - заявили в РЖД.

Напомним, в ноябре прошлого года в свободном доступе в интернете оказалась база с персональными данными пользователей программы лояльности "РЖД бонус". Она содержала сведения о более чем 1,36 млн клиентов программы лояльности, включая логины и хэшированные пароли, данные о датах регистрации и последней авторизации, а также адреса электронной почты. Кроме того, в базе были имена некоторых клиентов, IP-адреса, с которых они входили на сайт и другие сведения об их устройствах, собранные с 7 августа по 8 октября 2020 года. В связи с инцидентом компания разослала клиентам "РЖД Бонус" электронные письма, в которых говорится о необходимости сменить используемый пароль в связи с попыткой взлома.