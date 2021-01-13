В преддверии президентских выборов в Уганде, которые пройдут 14 января, власти страны приказали местным интернет-провайдерам заблокировать все соцсети и мессенджеры "до дальнейших распоряжений". Об этом сообщает Reuters .

В сообщении говорится, что уже 12 января пользователи из Уганды начали сообщать о проблемах с доступом к Facebook и WhatsApp. Именно эти две платформы активнее всего используются в Уганде перед выборами.

Основным претендентом на победу на выборах является 76-летний действующий президент Уганды Йовери Мусевени, который занимает этот пост уже 35 лет. Его главным соперником называют 38-летнего поп-певца Боби Вайна. После музыкальной карьеры в 2000-х годах он переключился на политику и в 2017 году даже избрался в парламент, пишет TJ .

Решение властей Уганды о блокировке соцсетей прокомментировали в сервисе микроблогов Twitter. В компании заявили, что блокировки вредят свободному интернету и нарушают основные права и свободы человека. Также в компании сообщили о блокировке нескольких аккаунтов в Twitter, которые распространяли информацию о предстоящих выборах. Предположительно, они были связаны с властями Уганды.

Ahead of the Ugandan election, we're hearing reports that Internet service providers are being ordered to block social media and messaging apps.



We strongly condemn internet shutdowns - they are hugely harmful, violate basic human rights and the principles of the #OpenInternet. — Twitter Public Policy (@Policy) January 12, 2021

Сообщение администрации Twitter подверглось критике со стороны ряда пользователей. Они обвинили компанию в двойных стандартах в связи с недавним решением навсегда заблокировать учетную запись действующего президента США Дональда Трампа. Пример с Twitter в этом взяли и многие другие интернет-сервисы.

Ранее об удалении фейковых аккаунтов, связанных с министерством информационных технологий и связи Уганды, сообщили в соцсети Facebook. По данным Reuters, блокировка соцсетей в стране стала ответом на это решение Facebook.