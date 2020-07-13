ФАС намерена начать расследование в отношении Tele2 из-за роста тарифов

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав В начале июня ФАС обязала Tele2 отменить майское повышение тарифов для абонентов. В ФАС тогда пояснили, что 12 мая компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена провести расследование в отношении оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами ведомства.

Напомним, в начале июня ФАС обязала Tele2 отменить майское повышение тарифов для абонентов. В ФАС тогда пояснили, что 12 мая компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 рублей к стоимости различных категорий тарифных планов. В среднем цены выросли на 10%. При этом законодательство обязывает операторов предоставлять в ФАС информацию об изменениях тарифов с обоснованиями этих изменений, но оператор не предоставил экономического обоснования повышения тарифов.

В связи с выявленными нарушениями закона о защите конкуренции ФАС выдала компании предписание, согласно которому оператор должен был привести тарифы на услуги связи к уровню, установленному до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента получения предписания.

По словам одного из собеседников "Коммерсанта", ведомство не удовлетворили предоставленные оператором материалы с обоснованием повышения тарифов. В ФАС изданию сообщили, что оператор не предоставил информацию об исполнении предписания о снижении тарифов. По закону в таком случае решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства должно быть принято в течение десяти дней с момента истечение срока исполнения предписания. Представители Tele2 отказались от комментариев.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) гласит, что ненаправление в ФАС сведений об исполнении предписания грозит Tele2 штрафов в размере до 500 тыс. рублей. Если ФАС решит провести расследование в отношении компании, то по его итогам Tele2 может ждать штраф в размере от 1% до 15% годовой выручки от услуг, на рынке которых совершено нарушение, пояснила руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Екатерина Смирнова.

Подобные штрафы уже назначались в отношении других операторов "большой четверки", но они были минимальными. Так, в конце 2018 года ФАС выписала МТС, "Билайну" и "МегаФону" штрафы в 737,5 тыс. рублей за внутрисетевой роуминг в стране.

По мнению члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, тот факт, что Tele2 не снизила цены по требованию ФАС, говорит о наличии у оператора весомых аргументов для защиты своей позиции.

По данным агентства Content Review, средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия увеличилась на 8% и составила 291 рубль в месяц. Самый весомый вклад в рост тарифов внес оператор Tele2, минимальные тарифы которого в первом полугодии увеличились на 13%. Так, если МТС, "Билайн" и "МегаФон" повышали стоимость части тарифов и начали делать это еще до эпидемии коронавируса, то Tele2 повышал как текущие, так и архивные тарифы в апреле и мае.