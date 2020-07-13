Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Facebook может ввести запрет на политическую рекламу в преддверии выборов президента США

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Соцсеть Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы перед выборами президента США, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации уточняется, что возможный запрет политической рекламы находится на стадии обсуждения, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Позднее источники газеты The New York Times также подтвердили, что в Facebook идет дискуссия о возможном запрете политических объявлений.

По информации СМИ, речь идет о кратковременном запрете, который компания введет за несколько дней до выборов. Ранее соцсеть уже дала пользователям возможность отключать показ политической рекламы, а также ввела ряд требований к тем, кто размещает политические объявления в Facebook. При этом полного запрета на такую рекламу Facebook до сих пор не вводила - на такой шаг в прошлом году отважился сервис микроблогов Twitter.

Bloomberg уточняет, что среди возражений против запрета упоминается аргумент о том, что невозможность разместить объявление усложнит кандидатам возможности реагирования на важные новости. В то же время отсутствие таких объявлений защитит репутацию Facebook, отмечает The Verge. Так, администрации соцсети недавно пришлось удалить несколько десятков объявлений штаба Дональда Трампа из-за использования изображений с нацистской символикой. Кроме того, временный запрет на политическую рекламу может снизить потенциальное влияние Facebook на исход выборов.