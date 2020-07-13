_fla / DepositPhotos Huawei предложила разработчикам льготные условия размещения приложений в фирменном магазине AppGallery

_fla / DepositPhotos

На фоне критики компаний Apple и Google, которые, по мнению разработчиков, берут слишком большие комиссии с доходов приложений, размещенных в магазинах App Store и Google Play, китайская компания Huawei предложила создателям программ льготные условия размещения приложений в фирменном магазине AppGallery.

Как сообщили в Huawei изданию TJ, по новым правилам разработчики всех приложений, кроме игр, смогут забирать себе 100% выручки с внутренних покупок в первый год после размещения программ. Во второй год создатели образовательных приложений смогут получать 90% выручки, а остальных программ - 85%. Для создателей игр комиссия Huawei в 15% будет постоянной в течение двух лет. При этом Huawei все равно будет забирать себе вдвое меньшую долю выручки, чем Apple и Google.

"Наша команда поддерживает мобильных разработчиков не только предоставляя уникальные условия, которые позволяют иметь возможность зарабатывать, развиваться, но и фактически драйвить в целом рынок цифровых технологий. Мы рассчитываем, что это позволит не только разрушить монополию, но и действительно сделать скачок и потеснить текущих конкурентов", - заявил вице-президент экосистемы Huawei и Honor Михаил Комков.

AppGallery - магазин приложений Huawei, который предустанавливается на смартфоны компании. Из-за санкций США, в результате которых Huawei лишилась возможности устанавливать на новые устройства сервисы Google, компания начала активнее развивать собственный магазин. При этом в AppGallery до сих пор нет ряда популярных приложений, включая приложение Facebook. В феврале этого года сообщалось, что китайские Huawei, Xiaomi и принадлежащие корпорации BBK Oppo и Vivo работают над общей платформой, которая позволит разработчикам загружать свои приложения одновременно в собственные магазины приложений каждой из перечисленных компаний.

Напомним, в середине июня Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении магазина приложений App Store. Регулятор намерен выяснить, не нарушают ли правила App Store законодательство ЕС в сфере конкуренции. Поводом для расследования послужили жалобы музыкального сервиса Spotify и японской торговой площадки Rakuten. В Spotify жаловались на то, что Apple использует App Store для продвижения своего сервиса Apple Music. В Rakuten называли незаконной введенную Apple комиссию в 30% на продажу через App Store электронных книг при одновременном продвижении сервиса Apple Books.

"Нам необходимо удостовериться, что правила Apple не вредят конкуренции на рынках, где у Apple есть конкурирующие разработчики приложений, продукты которых являются, например, аналогами для стримингового сервиса Apple Music или сервиса Apple Books", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.