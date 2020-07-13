Индийским военным запретили использовать Facebook и Instagram

Руководство Вооруженных сил Индии приказало военнослужащим всех рангов удалить свои страницы в Facebook, а также запретило им использовать еще почти 90 игр и приложений, включая PUBG, Instagram, Zoom, True Caller и другие.

Как уточняет SecurityLab, под запрет также попали около 20 приложений интернет-магазинов, в том числе, AliExpress, сайт Reddit, ряд новостных приложений и многие сервисы знакомств, которые могут быть использованы для вербовки индийских военных иностранными шпионами. Полный список попавших под запрет сервисов включает и 59 китайских приложений, заблокированные ранее по всей Индии после инцидента на границе. В частности, речь идет о сервисах TikTok и WeChat.

Анонсированный запрет вступит в силу 15 июля. Военнослужащим, которых уличат в использовании приложений из списка, грозит наказание. Как отмечает издание The Times of India, в прошлом было зафиксировано несколько случаев, когда иностранные шпионы использовали приложения, чтобы получить секретные данные от индийских солдат. В связи с этим командование уже рекомендовало военным проявлять осторожность при использовании соцсетей.

Напомним, блокировка китайских сервисов в Индии произошла на фоне ухудшения отношений между Китаем и Индией из-за приграничного инцидента. Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в мае этого года. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе. 5 июня индийские и китайские командиры договорились о комплексе мер по деэскалации напряженности в регионе, однако затем последовало столкновение 16 июня, жертвами которого стали несколько десятков человек. Индийцы потеряли 20 солдат, китайцы, как сообщала индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, - 35.