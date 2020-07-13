Microsoft Research / YouTube В 2015 году Microsoft успешно испытала первый прототип подводного дата-центра. Тогда сравнительно небольшой цилиндр с одной серверной стойкой был размещен на дне у берегов Калифорнии и проработал чуть больше ста дней

Microsoft Research / YouTube

Исследовательское подразделение корпорации Microsoft разработало проект подводного дата-центра третьего поколения в рамках инициативы Natick по созданию дата-центров, использующих для охлаждения океанскую воду.

Напомним, в 2015 году Microsoft успешно испытала первый прототип подводного дата-центра. Тогда сравнительно небольшой цилиндр с одной серверной стойкой был размещен на дне у берегов Калифорнии и проработал чуть больше ста дней. По итогам испытаний проект по созданию полноценных подводных дата-центров, использующих морскую воду для охлаждения серверов, был признан перспективным.

В 2018 году корпорация создала более крупный прототип подводного дата-центра. По размеру он был эквивалентен стандартному ISO-контейнеру, используемому для перевозки грузов. Внутри располагались 12 серверных стоек, в которых было установлено 864 сервера. К каждой стойке была подведена труба, через которую пропускалась морская вода. Этот дата-центр установили у побережья одного из Оркнейских островов (Шотландия) на глубине 35,5 метра. Разработчики отмечали, что этот прототип рассчитан на пять лет работы и не нуждается в промежуточном обслуживании.

Natick третьего поколения представляет собой множество цилиндрических корпусов, закрепленных на большой стальной раме, в которой проложены коммутационные кабели и кабели питания. Длина конструкции составляет более 90 метров. С каждой стороны подводного дата-центра установлены балластные цистерны. В базовой версии Natick 3 состоит из 12 цилиндрических корпусов (в Natick 2 использовался один такой корпус), а общая мощность системы достигает 5 МВт, но модульная конструкция позволяет создавать и более крупные структуры, пишет ServerNews.

Microsoft Project Natick Gen 3 Undersea Azure AZ | ServeTheHome https://t.co/akAjnAxmMm pic.twitter.com/YBZBkL5qwe— Evan Kirstel #RemoteWork (@EvanKirstel) July 12, 2020

О сроках создания и запуска первого подобного дата-центра пока не сообщается.