Пресс-служба Президента России Путин заявил, что Россия должна войти в число лидеров по внедрения цифровых сервисов

Пресс-служба Президента России

Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает "Интерфакс".

"Конечно, нужно шире использовать преимущества новых технологических решений, здесь мы также должны войти в число мировых лидеров. Вот практика последних месяцев показала, что это абсолютно возможно для нас, мы в целом к этому готовы", - заявил Путин (цитата по ТАСС).

Президент указал на необходимость "запустить мощное цифровое развитие во всех сферах жизни" - в образовании и здравоохранении, в госуслугах и, "что особенно важно - в сфере ЖКХ и городского хозяйства", а также "в продвижении новых бизнес-идей для развития своего дела".

"Причем цифровые технологии настолько быстро идут вперед, что здесь нам нужно ставить ориентиры буквально на каждый год, а может, еще и почаще", - подытожил Путин.

Напомним, в середине мая Аналитический центр (АЦ) при правительстве предложил пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы "Цифровая экономика", а также исключить из проекта "Информационная безопасность" мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд рублей. Причиной таких рекомендаций стали пандемия коронавируса и вызванный ей кризис.

По мнению учредителя АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, сложности с реализацией нацпрограммы "Цифровой экономики" среди прочего связаны со сменой правительства и последовавшей за ней ротацией кадров, а также с тем, что изначальная программа была нереализуема. Как отмечал Бегтин, после пандемии бюджетные средства будут направлены на восстановление экономики, а не на цифровизацию, и актуальными будут лишь программы, связанные с поддержкой социальной сферы.