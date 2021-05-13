Антонио Мартинес

Antonio García Martínez

Компания Apple уволила бывшего менеджера Facebook Антонио Мартинеса через несколько часов после того, как сотрудники Apple потребовали провести расследование обстоятельств его найма. Об этом пишет The Verge .

Ранее Мартинес работал в подразделении Facebook, занимающемся таргетированной рекламой. Кроме того, он написал книгу о работе в Кремниевой долине, в которой неоднократно демонстрировал предубеждения по отношению к женщинам. Именно мизогиния Мартинеса вызвала недовольство среди сотрудников Apple.

"Мы глубоко обеспокоены недавним наймом Антонио Гарсиа Мартинеса. Его мизогинистические утверждения в автобиографической книге, например, "большинство женщин в районе Залива мягкие и слабые, избалованные и наивные, несмотря на их заявления о прагматизме, и, как правило, полны дерьма" прямо противоречат приверженности Apple инклюзивности и разнообразию", - говорится в петиции, которую подписали свыше 2 тыс. сотрудников Apple. Вскоре петиция была опубликована в СМИ, а затем стало известно, что Мартинеса уволили из Apple.

В сообщении компании, полученном The Verge, говорится, что Apple стремится создать инклюзивное, гостеприимное рабочее пространство, где ко всем относятся с уважением. В письме подчеркивается, что в компании нет места поведению, которое унижает или дискриминирует людей за то, кто они есть.

В Apple не уточнили, планирует ли компания разобраться, почему взгляды Мартинеса, изложенные в его книге, не были учтены при его приеме на работу.

Отметим, что доля женщин среди сотрудников Apple составляет 40%, но среди исследователей и разработчиков женщин насчитывается только 23%.