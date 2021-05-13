Компания Apple уволила бывшего менеджера Facebook Антонио Мартинеса через несколько часов после того, как сотрудники Apple потребовали провести расследование обстоятельств его найма. Об этом пишет The Verge.
Ранее Мартинес работал в подразделении Facebook, занимающемся таргетированной рекламой. Кроме того, он написал книгу о работе в Кремниевой долине, в которой неоднократно демонстрировал предубеждения по отношению к женщинам. Именно мизогиния Мартинеса вызвала недовольство среди сотрудников Apple.
"Мы глубоко обеспокоены недавним наймом Антонио Гарсиа Мартинеса. Его мизогинистические утверждения в автобиографической книге, например, "большинство женщин в районе Залива мягкие и слабые, избалованные и наивные, несмотря на их заявления о прагматизме, и, как правило, полны дерьма" прямо противоречат приверженности Apple инклюзивности и разнообразию", - говорится в петиции, которую подписали свыше 2 тыс. сотрудников Apple. Вскоре петиция была опубликована в СМИ, а затем стало известно, что Мартинеса уволили из Apple.
В сообщении компании, полученном The Verge, говорится, что Apple стремится создать инклюзивное, гостеприимное рабочее пространство, где ко всем относятся с уважением. В письме подчеркивается, что в компании нет места поведению, которое унижает или дискриминирует людей за то, кто они есть.
В Apple не уточнили, планирует ли компания разобраться, почему взгляды Мартинеса, изложенные в его книге, не были учтены при его приеме на работу.
Отметим, что доля женщин среди сотрудников Apple составляет 40%, но среди исследователей и разработчиков женщин насчитывается только 23%.