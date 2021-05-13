Итальянский антимонопольный регулятор (AGCM) оштрафовал компанию Google на 102 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных ОС и Android-приложений.

Как уточняется в заявлении AGCM, Google в течение двух лет не разрешала приложению JuicePass компании Enel X работать на платформе Android Auto. Таким образом Google не давала Enel X увеличить аудиторию и несправедливо ограничивала возможности конечных пользователей получить приложение, позволяющее водителям электрокаров в реальном времени находить доступные зарядных станций. Аналогичный, но несколько урезанный функционал поддерживает картографическое приложение Google Maps.

Регулятор обязал Google допустить приложение компании Enel X на платформу Android Auto и сделать доступными для Enel X и других разработчиков инструментарий для создания приложений, совместимых с Android Auto, пишет "Коммерсант" .

"В соответствии с принятым решением приложению Enel X JuicePass и всем остальным разработчикам приложений для зарядки электромобилей будут предоставлены равные условия с приложениями Google. Это будет стимулировать инновации и конкуренцию среди поставщиков мобильных услуг. Очевидно, что все это окажет положительное влияние на конечных потребителей, которые смогут удовлетворить свои потребности по зарядке электромобилей путем получения доступа к более широкому спектру услуг и полностью безопасной зарядке электромобилей с такими функциями как предварительное бронирование электрозаправок и возможность запуска сеанса зарядки прямо со своего дисплея", - заявили в Enel X.

В Google сообщили, что компания не согласна с решением AGCM. Компания может обжаловать его после изучения всех материалов.

Отметим, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России недавно приняла решение оштрафовать компанию Apple на 12 млн долларов США за похожее нарушение. "В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - отмечали в ФАС. Жалобу на Apple подала компания "Лаборатория Касперского".