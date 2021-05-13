Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в полете на Международную космическую станцию (МКС) для съемок художественного фильма о космосе под рабочим названием "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Напомним, конкурс на главную роль в космическом фильме был объявлен в конце 2020 года. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, но подать заявки могли все желающие. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

"По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж - Алену Мордовину и Алексея Дудина", - говорится в сообщении. Командиром основного экипажа назначен космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а дублирующего - Олег Артемьев.

Завершен отбор кандидатов на участие в полетё для съемок фильма #Вызов! Принято решение рекомендовать к назначению:



???? основной экипаж: Юлия Пересильд и Клим Шипенко;

???? их дублёры: Алена Мордовина и Алексей Дудин.



Запуск запланирован на 5 октября: https://t.co/QhsNkpZF9h pic.twitter.com/3LIIlKxrps — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 13, 2021

Отдельно в Роскосмосе отметили участвовавшую в конкурсе Галину Каирову. Ей предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе. 26-летняя Каирова является пилотом. Ранее она окончила Краснокутское летное училище ГА имени И.Ф. Васина и Государственный университет управления.

В госкорпорации уточнили, что старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19". Отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Процесс подготовки будет освещать Первый канал.

Фильм "Вызов" является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и производстве ракет-носителей и космических кораблей. "Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач", - отметили в Роскосмосе.

Актриса Юлия Пересильд закончила режиссерский факультет ГИТИСа. Заслуженная артистка РФ играет в Театре наций и снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь", "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза" и т.д. Режиссер и актер Клим Шипенко поставил фильмы "Салют-7" (также сыграл в нем астронавта), "Текст", "Холоп" и ряд других.

Актриса Алена Мордовина играет в Новом драматическом театре. Она снималась в фильмах и сериалах "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка" и т.д. Оператор-постановщик Алексей Дудин работал на телевидении и был оператором фильмов и сериалов "Обратная сторона луны", "Время первых", "Движение вверх" и других.