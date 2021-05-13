Разрабатываемый в Думе законопроект предусматривает, что отказ иностранных IT-компаний открывать представительства в России будет чреват запретами на размещение рекламы и денежные переводы от россиян, а также запретом на сбор и трансграничную передачу персональных данных

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Владельцев иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России обяжут открывать официальные представительства в России. Такая норма содержится в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, который разрабатывается в Госдуме. Об этом сообщил 13 мая глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. чел. открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность - в т.ч. в государственных и судебных инстанциях. Для того, чтобы это требование не игнорировалось, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в т.ч. по ограничению доступа)", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что отказ иностранных IT-компаний открывать официальные представительства в России будет чреват запретами на размещение рекламы и денежные переводы от россиян, а также запретом на сбор и трансграничную передачу персональных данных российских пользователей, который также будут информировать о нарушении платформой российского законодательства.

"Важно, что все эти меры - никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей, не нарушают возможности работать с ресурсом, но создают экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства", - написал Хинштейн, сославшись на опыт Турции, где уже действует похожая норма.

Напомним, в марте сообщалось, что правительство намерено до конца года создать в России систему "цифрового резидентства" для иностранных IT-компаний в рамках второго пакета поддержки отечественной IT-отрасли.

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией более 100-500 тыс. пользователей на территории России регистрировать в стране представительства и платить налоги. Предполагается, что зарегистрировать представительство компании смогут в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими компаниями (в этом случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский представитель ее товарного знака). Источники отмечали, что после принятия законопроекта у иностранных сервисов будет месяц, чтобы подать заявку на регистрацию.