Компания Space Adventures сообщила, что в декабре этого года на Международную космическую станцию МКС отправятся два космических туриста из Японии, которых доставит на орбиту российский корабль "Союз МС-20". Подробности об этом полете приводятся на сайте госкорпорации Роскосмос.

Корабль, запуск которого запланирован на 8 декабря, доставит на орбиту японского миллиардера Юсако Маэдзаву и его ассистента Йозо Хирано. "Длительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа станет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В июне 2021 года Маэдзава в составе своего экипажа приступит к предполетной подготовке, которая займет около трех месяцев и будет проводиться в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном городке", - сообщили в Роскосмосе.

"Мне очень интересно, каково это - побывать в космосе. Поэтому я лично планирую это выяснить и поделиться с миром впечатлениями на своем канале на YouTube", - заявил Маэдзава. Миллиардер станет восьмым туристом и первым космическим туристом из Японии.

Japanese e-commerce entrepreneur and world-renowned art collector Yusaku Maezawa announces his plan to visit the International Space Station on a flight arranged by Space Adventures. Launch scheduled for December 8, 2021. @yousuckMZ #space #ISS https://t.co/C5HYbw87wc — Space Adventures (@SpaceAdventures) May 13, 2021

В 1998 году Маэдзава основал крупнейший в Японии онлайн-магазин модной одежды Zozotown. В сентябре 2019 года стало известно, что он решил продать большую часть своей доли в магазине Yahoo Japan за 3,7 млрд долларов. Forbes оценивал состояние Маэдзавы в 2 млрд долларов.

Йозо Хирано работает продюсером в компании Spacetoday. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маэдзавы.

Напомним, Маэдзава в 2018 году заключил с американской компанией SpaceX договор о своем путешествии вокруг Луны в качестве космического туриста. Полет с участием Маэдзавы, предусматривающий облет вокруг Луны, займет несколько дней. Сейчас он запланирован на 2023 год, но может быть отложен.

В марте этого года Маэдзава объявил о наборе остальных членов экипажа этой миссии. По словам Маэдзавы, всего в миссии примут участие 10-12 человек, а лично он по итогам конкурса отберет восьмерых членов экипажа. Он отмечал, что хочет видеть в экипаже людей самых разных профессий. К потенциальным попутчикам он предъявил два требования: на борт корабля имеют шанс попасть те, кто "может каким-то образом помочь другим людям и обществу в целом" и "готов поддержать других членов экипажа, разделяющих подобные устремления".