Pixabay.com Apple получит в России частоты для тестирования технологии беспроводной связи UWB

Pixabay.com

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), которая отвечает за распределение частот в России на ближайшем заседании, намеченном на 23 ноября, даст компании "Эппл рус" (российская "дочка" Apple) разрешение на использование частот в диапазоне 6,2-8,2 ГГц. Об этом пишет газета "Ведомости".

Как пишет издание, у ведомств, представленных ГКРЧ, не возникло возражений против удовлетворения соответствующей заявки компании. В материалах, подготовленных к заседанию, указано, что частоты выделяются для проверки электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с другим радиооборудованием. Разрешение, которое должна получить компаний, будет действовать до 1 октября 2021 года.

Напомним, указанный диапазон используется для работы изначально военной технологии передачи данных Ultra WideBand (UWB), которая существует уже несколько десятилетий и была внедрена в смартфоны iPhone 11. В России эта технология, которая может заменить технологию Bluetooth, превосходя ее по ряду параметров, не используется из-за наложенных ГКРЧ ранее ограничений.

О том, что Apple подала в ГКРЧ заявку на частоты в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, стало известно в конце прошлого года, но тогда этот вопрос не попал в повестку декабрьского заседания комиссии. СМИ также писали, что против выделения компании частот выступали Роскомнадзор и Минцифры. Представитель министерства утверждал, что чип U1, который используется в последних моделях iPhone, несовместим с действующими средствами связи, и для внедрения технологии требуются дополнительные исследования. В связи с этим в сентябре Apple обратилась с просьбой выделить частоты не для коммерческого использования, а для тестирования. Тогда сообщалось, что Роскомнадзор и ФСО дали положительные заключения по новой заявке компании.