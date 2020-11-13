nycruss / DepositPhotos В iOS 14.3 появится возможность установки сторонних приложений на этапе настройки нового гаджета

nycruss / DepositPhotos

В коде бета-версии мобильной операционной системы iOS 14.3 компании Apple обнаружилась функция, которая позволит пользователям устанавливать приложения сторонних разработчиков на этапе настройки нового смартфона iPhone или планшета iPad. Об этом пишет издание 9to5mac.

По данным журналистов, эта функция будет предлагать пользователям загрузить из App Store приложения других разработчиков. При этом такую функцию Apple планирует внедрить только в некоторых странах, а ее появление связано с требованиями законодательства и антимонопольными расследованиями в отношении компании и ее злоупотреблений доминирующим положением на рынке.

Точный список стран, где в iOS 14.3 может появиться эта функция пока не раскрывается, но, во всей видимости, речь в первую очередь идет о странах Евросоюза. Также речь может идти о Великобритании, Японии, США, Австралии, и Южной Корее - в этих странах регуляторы также расследуют деятельность Apple.

Напомним, основные претензии конкурентов, разработчиков и антимонопольных органов разных стран к Apple заключаются в том, что компания отдает преференции собственным приложениям и позволяет распространять приложения для iOS только через магазин App Store, собирая с разработчиков комиссию в 30%.

Отметим, что в iOS 14 уже появилась возможность выбирать альтернативные браузеры и почтовые клиенты в качестве приложений по умолчанию для веб-серфинга и обмена почтой.

Ранее власти ЕС обязали компанию Google предоставлять пользователям Android-устройств возможность выбирать альтернативные поисковик и браузер. Выбрать альтернативный поисковик при настройке Android-смартфона можно и в России.